Dalla manovra di Governo 1Mld per il Sud Italia

Pronto un miliardo da destinare al Sud Italia per la manovra finanziaria prevista dal Governo. Un segnale importantissimo quello annunciato da Palazzo Chigi che grazie all’impegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, sta lavorando ad un pacchetto di emendamenti per promuovere anche nel 2023 gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno. “Una decisione che va incontro alle sollecitazioni degli industriali e delle associazioni di categoria con cui c’è stato un confronto continuo. Le modifiche riguarderanno, tra l’altro, la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate, la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno”, spiega il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro,

