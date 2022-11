Confesercenti: cedolare secca, da Governo un aiuto ai piccoli negozi

Piace alla Confesercenti il progetto del Governo di riequilibrare la tassazione sugli affitti dei locali commerciali.

“L’introduzione di una cedolare secca sulle locazioni commerciali sarebbe un intervento di grande utilità per le imprese”, scrive la Confederazione.

Le difficoltà degli esercenti

Così Confesercenti commenta la proposta del Viceministro all’economia Maurizio Leo di allineare il meccanismo di tassazione su unità immobiliari e immobili commerciali.

“Il provvedimento è stato cancellato a fine 2019 creando ulteriori difficoltà soprattutto ai piccoli negozi”, spiega la Confesercenti, “Reintrodurre la cedolare secca – misura che Confesercenti aveva chiesto

e ottenuto e che adesso è stata inserita tra le proposte presentate al Governo Meloni – vuol dire provare ad arginare il caro-affitti che, in molte città, mette in seria difficoltà le imprese del commercio”.

Rendere i negozi operativi

L’obiettivo secondo le indicazioni della Confesercenti, deve essere il miglioramento della norma precedente, costruita soprattutto per i proprietari dei locali, subordinando l’accesso alla cedolare secca alla

concessione di un canone concordato al locatario. “In questo modo sarebbe possibile sostenere anche il recupero dei negozi sfitti, che in Italia sono centinaia di migliaia, e si otterrebbe un beneficio finale

anche per il fisco”, spiega la Confederazione, “Un negozio in attività genera sicuramente più gettito di un negozio sfitto. Per non parlare dei benefici in termini sociali e di sicurezza che la presenza di un’attività di prossimità comporta”.