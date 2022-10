Il Sud investe di più in digitalizzazione e le Pmi crescono

È stata condotta da Italiaonline una ricerca sul mondo delle medie, piccole e micro imprese (fino a 50 milioni di euro di fatturato e 250 dipendenti), dalla quale emerge come l’area del Sud Italia ( Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) segna una decisa ripresa nel 2021 con investimenti complessivi pari a 700 milioni (+34%), riposizionandosi al livello del 2019, grazie a un numero di aziende che hanno investito nella digitalizzazione nell’ultimo triennio, da 281 mila nel 2019 a 307 mila nel 2021 (+4%), con un +5% registrato anche nel 2020, in pieno periodo di pandemia.

Il valore medio degli investimenti sale a 2.290 euro, con un +29% rispetto al valore registrato nel 2020. Dati molto positivi, a cui va aggiunto un potenziale di crescita dell’area ancora molto elevato: infatti, su 1 milione e 766 mila aziende di riferimento nel territorio, appena il 17% dichiara di aver effettuato investimenti in comunicazione nel 2021. Tuttavia, l’incremento degli investimenti in mezzi digital è tangibile, con il 2021 che registra un +57% rispetto al 2020 per un valore complessivo di 411 milioni di euro, in crescita di circa 90 milioni rispetto al valore del 2019 (+28% la crescita nell’arco temporale 2021 – 2019). Questo progresso è frutto della crescita delle imprese che investono in comunicazione digitale registrata nel 2021, +37% rispetto al 2020.

Analizzando i singoli mezzi di comunicazione, si evidenzia che nel 2021 sono raddoppiati gli investimenti per la realizzazione dei siti web e per i contenuti (foto e video) rispetto al 2020, con una significativa crescita anche dell’e-commerce (53 milioni tra e-commerce su proprio sito, marketplace e social commerce) e dell’influencer marketing. Gli investimenti nei mezzi di comunicazione tradizionali, invece, sono nel 2021 pari a 292 milioni, +12% rispetto al 2020 (261 milioni). Il dato più rilevante è senz’altro segnato dalla ripresa delle fiere, delle esposizioni e degli eventi con un +125% rispetto al 2020, per un valore totale di 57 milioni.