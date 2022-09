Papa Francesco a Matera, 31 anni dopo Giovanni Paolo II

Papa Francesco è arrivato a Matera. Il Santo Padre si è recato allo Stadio comunale XXI Settembre dove ad attenderlo c’erano il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il prefetto di Matera, Sante Copponi, il sindaco, Domenico Bennardi, e il presidente della Provincia, Piero Marrese.

Sono attesi allo stadio circa 12.500 fedeli. Nel centro storico di Matera e allo stadio sono stati allestiti maxischermi per seguire la cerimonia del Papa. Attesi pellegrini dalla Basilicata ma anche da Puglia e Molise. Le Ferrovie Appulo Lucane che collegano Bari a Matera centrale hanno attivato dall’alba di stamani un collegamento metropolitano no-stop per favorire l’arrivo dei fedeli alla Messa. Al termine, verso le 11, il Papa farà ritorno in Vaticano. (ITALPRESS).