Tre vescovi guida spirituale del Parlamento della legalità internazionale

Sì è riconfermato nella città di Padre Pio lo staff di Presidenza del Parlamento della legalità internazionale nella splendida San Giovanni Rotondo dopo un momento di raccoglimento e di preghiera nella grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo. Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco guideranno il cammino culturale del movimento coadiuvati dalla professoressa Maria Matassa che ha accolto la nomina di segretaria.

Un lungo applauso ha salutato questa ricomposizione del mosaico che vanta anni e anni di cultura passione zelo e impegno a favore di una cultura della vita con quel pizzico di impegno che pare sempre dalle attese e speranze dèi giovani. Helga Guardi riconfermata come referente dello staff di segreteria come pure la collaborazione un ambito “presidenza” di Floriana Nappi e Lucia Carlomagno arrivati la prima da Nola (Campania) la seconda da Lauria (Basilicata). In sala presente il generale di corpo d’armata Domenico Rossi già Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa che porta un saluto accorato in difesa dell’agire delle forze armate mentre il dirigente scolastico Rocco D’Avolio coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici accoglie i presenti e introduce il tema del convegno. Messaggi chiari e inequivocabili sono arrivati da Mons Franco Moscone Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo e Mons Francesco Micciche Canonico della Basilica papale di Santa Maria Maggiore di Roma che hanno accolto la nomina di Guide Spirituali del Parlamento della legalità internazionale insieme a Mons Michele Pennisi Arcivescovo emerito della diocesi di Monreale assente perché impegnato nella sua città di Grammichele (prov. Catania) in occasione del suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Tre Vescovi che hanno confermato la missionarieta ‘ e la forza di aziene culturale che trova terreno fertile nel mondo scuola nell’associazionismo e nel tessuto sociale tutto con l’insediamento della sue ambasciate.

Al dirigente scolastico Giuseppe Aderno la riconferma della nomina di coordinamento delle Ambasciate del Parlamento della legalità internazionale arrivate a sessantasette e che sono destinate ad aumentare. ” Crediamo in questo cammino culturale poiché ne conosciamo direttamente l’impegno e la fede cristiana – hanno sottolineato i Vescovi presenti – e da fratelli diciamo Sì alla proposta di esserne guida spirituale”. Ad entrambi il vicepresidente Salvatore Sardisco ha consegnato una targa di riconoscimento e di gratitudine.