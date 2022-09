Parte la delegazione siciliana per San Giovanni Rotondo con l’esortazione di San Giovanni Paolo II

Era l’otto settembre del 1994 quando San Giovanni Paolo II inviava a Nicolò Mannino una lettera con l’esortazione a non mollare assicurando la sua benedizione.

Oggi il Parlamento della Legalità Internazionale forte di questo abbraccio si mette in marcia dalla Sicilia per raggiungere San Giovanni Rotondo per dare vita al sesto Convegno nazionale del movimento.

Un pullman già pronto con “amici” da diverse province che si ritroveranno insieme per stilare un progetto culturale da vivere in tutto questo anno sociale. In arrivo a San Giovanni Rotondo anche delegazioni dalla Lombardia al Lazio dalla Campania alla bella regione siciliana.

Il dirigente scolastico Rocco D’Avolio, coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici del Parlamento della Legalità Internazionale, ha già mobilitato i suoi più stretti collaboratori per una accoglienza affettuosa e sentita come pure Mons. Franco Moscone Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo ha già scritto un messaggio di benvenuto benedicendo questa Due giorni nella terra di San Pio da Pietrelcina.

Diversi i vescovi che hanno indirizzato la loro benedizione e incoraggiato il cammino culturale del Parlamento della Legalità Internazionale: da Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo emerito della diocesi di Monreale e guida spirituale del Parlamento della Legalità Internazionale, a Mons. Antonio Stagliano Vescovo di Noto, da Mons. Franco Moscone a Mons. Francesco Miccichè Canonico della Basilica papale di Santa Maria Maggiore in Roma che seguirà la due giorni celebrando per i convegnisti una Messa nella grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo venerdì mattina alle ore dieci con la partecipazione di una delegazione della provincia regionale di Foggia.

I presupposti di una grande festa ci sono tutti.