Regno Unito: migliaia di pub rischiano di chiudere

Migliaia di pub rischiano di chiudere se non interviene una politica di supporto contro il caro bollette. Il settore che ancora risente degli effetti Covid ora si ritrova ad affrontare la crisi energetica con la drammatica conseguenza del ricorso a massivi licenziamenti.

Sul quotidiano The Guardian, Mackenzie, direttore esecutivo di una catena di 3100 pub, dichiara “mentre il governo ha introdotto misure per aiutare le famiglie ad affrontare il rialzo dei prezzi, le aziende devono farcela da sole e la situazione sarà ancor più grave il prossimo autunno. Senza, quindi, un intervento di supporto al settore, affronteremo non solo le chiusure, in quanto impossibilitati a pagare le utenze, ma anche la perdita di posti di lavoro. Tutto lo sforzo profuso durante il Covid sarà vanificato”. (ITALPRESS).