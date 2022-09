In Veneto aumentano i casi di West Nile

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Aumentano a un totale di 283, rispetto ai 227 della scorsa settimana, i casi di West Nile registrati e confermati in Veneto. Sono questi i dati contenuti nel bollettino numero 8 di Sorveglianza delle Arbovirosi, emesso dalla Direzione regionale Prevenzione. Il Report numero 8 indica anche 15 decessi (uno in più), in persone dell’età media di 83,1 anni, per l’80% maschi. Sono inoltre 28 i casi confermati nei donatori di sangue che vengono testati prima della donazione. La febbre West...