“Abbiamo rilanciato l’idea di una Sicilia popolare, autonomista, a sostegno di Renato Schifani, dando un contribuito un lato all’unità del centrodestra”. Così Saverio Romano, vice presidente di Noi con l’Italia, in un’intervista all’Italpress, in merito alle Regionali in Sicilia del 25 settembre.

sat/gtr