L’amore per la scuola del Parlamento della Legalità Internazionale

Rocco D’Avolio, coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici del Parlamento della Legalità Internazionale ne è certo: “La scuola è realmente – lo amava dire pure Paolo Borsellino – Palestra di Vita”. È fiero del suoi docenti e dei tantissimi alunni e alunne che sfiorano le mille presenze nell’Istituto superiore statale Luigi di Maggio di San Giovanni Rotondo.

“Mi sono commosso – dice Rocco D’Avolio – quando in pieno periodo di vacanze i docenti che operano in questa meravigliosa scuola mi hanno dato la disponibilità per organizzare il sesto convegno nazionale del Parlamento della Legalità Internazionale. Questa è la scuola che educa alla vita e al servizio“.

Parole di stima sono state indirizzate al dirigente scolastico in un messaggio indirizzato a tutta la grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale da Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, che più volte è stato ospite in questa scuola proprio per iniziative culturali come la presentazione del testo “Faremo urlare le pietre” e l’inaugurazione dell’Ambasciata dell’Alba.

Rocco D’Avolio è un forte punto di riferimento a San Giovanni Rotondo abbracciato sempre dall’affetto di un corpo docenti che sente forte la passione e la credibilità proposte dal Parlamento della Legalità Internazionale. Una scuola che è già all’attenzione della cronaca nazionale palcoscenico di un convegno che vede tanta adesione e tanti amici che hanno prenotato una stanza in alloggio per non mancare a una festa che già fa pregustare una autentica armonia di gioia.

Tanti e tante dalla Lombardia alla Sicilia per continuare un cammino culturale nel quale lo zelo professionale e la passione di Rocco D’Avolio è già storia: di storia incisa nel cuore di tanti studenti e studentesse e tramite loro anche nelle tante famiglie del Gargano.

Arrivederci sabato mattina 10 settembre alle ore 9 e 30 all’Istituto superiore statale Luigi di Maggio di San Giovanni Rotondo dove l’accoglienza affettuosa della grande famiglia del dirigente scolastico D’Avolio è assicurata in grande stile. Ecco una scuola Palestra di Vita.