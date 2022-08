In Turchia un terzo delle serre geotermiche del mondo

Secondo l’Università di Bal?kesir, la superficie delle serre riscaldate con energia geotermica in TURCHIA è aumentata del 400% dal 2002. Il paese dispone di più di 500 ettari in tali strutture, rispetto al totale mondiale di 1.500 ettari. La TURCHIA nel 2021 possedeva una capacita’ geotermica installata pari a 1,68 GW piazzandosi quarta, dietro a Stati Uniti, Indonesia e Filippine, secondo l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. Ma detiene il primo posto al mondo per energia geotermica utilizzata nelle serre. La fonte rinnovabile può essere utilizzata anche per centri termali, riscaldamento residenziale, essiccazione di frutta e verdura, piscicoltura e altri scopi. Gli esperti stimano il potenziale della TURCHIA fino a 3.000 ettari. (ITALPRESS/MNA) –

