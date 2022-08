Preoccupazione nel settore turistico veneto per il caro bollette

Desta forte preoccupazione nel settore turistico veneto il considerevole aumento dei prezzi dell’energia. Secondo le stime della Fondazione Think Tank Nord Est, il rincaro nel corso del 2022 potrebbe complessivamente arrivare a superare il miliardo di euro in più per le forniture di energia elettrica e gas. Preoccupazione che supera la soddisfazione per la ripresa del movimento turistico, che porterà diverse località a raggiungere i volumi pre-pandemia del 2019. Se nel 2019 si stimava un costo complessivo inferiore ai 300 milioni di euro, a parità di consumi nel 2022 le bollette potrebbero crescere fino ad oltre 1,3 miliardi di euro: si tratterebbe di un aumento, rispetto al 2019, di quasi il 400%. La stima si basa su uno scenario che prevede la tenuta dei prezzi su valori molto elevati, in linea con la media del mese di agosto.

L’eccezionalità della situazione odierna risulta evidente dal confronto tra l’andamento del Prezzo Unico Nazionale dell’Energia Elettrica negli ultimi due anni, rispetto a quanto successo dall’inizio degli anni Duemila. Infatti, nel 2004 il Pun medio annuo era di poco superiore ai 50 euro per megawattora, per poi salire fino a 87 euro nel 2008 e quindi scendere a meno di 40 euro nel 2020. La crescita vertiginosa si è registrata solamente nell’ultimo anno: il prezzo medio mensile ha oltrepassato per la prima volta la soglia dei 100 euro nel luglio 2021, per poi iniziare un’ascesa che lo sta portando a superare un valore medio di 500 euro in agosto. L’aumento del Pun, da agosto 2021 ad agosto 2022, è del 351%. Anche il gas ha mostrato una tendenza analoga. Dopo alcuni anni di sostanziale stabilità, la crescita è iniziata durante la scorsa estate: il prezzo medio mensile del gas era ancora inferiore ai 20 euro per megawattora ad inizio 2021, mentre si sta definendo un prezzo medio per agosto intorno ai 220 euro.

L’aumento, da agosto 2021 ad agosto 2022, è del 418%. E purtroppo la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare in autunno, quando si teme una nuova impennata dei costi energetici, nel caso in cui la fornitura di gas proveniente dalla Russia dovesse diminuire. “Il settore turistico rischia di dover chiudere in anticipo la stagione estiva a causa dei costi insostenibili dell’energia – dichiara Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord Est – perché sotto una certa soglia di riempimento delle strutture ricettive non conviene tenere aperto. Bisogna intervenire al più presto con un intervento strutturale di natura regolatoria, iniziando dal meccanismo con cui si forma il prezzo di borsa nel mercato elettrico”.

“Cominciamo dal separare il mercato delle fonti fossili da quello delle rinnovabili: oggi, infatti, paghiamo l’energia eolica e fotovoltaica come se utilizzassimo il gas per produrla. Il disaccoppiamento dei due mercati è fondamentale per far scendere il prezzo. Il costo odierno dell’energia non è più sostenibile per il sistema Paese e pertanto il governo deve intervenire immediatamente alla radice del problema – auspica Ferrarelli – e non solamente erogando bonus. Aspettare l’insediamento del nuovo governo, dopo le elezioni, potrebbe essere troppo tardi per imprese e famiglie, che in ottobre rischiano di essere già in ginocchio”.