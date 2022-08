Caro carburanti: Nel Ddl Aiuti bis 70mln per i trasporti

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

70 milioni di euro per sostenere il settore dei trasporti per fare fronte all’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti. È quanto prevede il “Decreto Aiuti bis” appena approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. In particolare, dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono previsti 40 milioni di contributi, per l’acquisto del carburante per i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario a causa maggior costo sostenuto. Inoltre, per...