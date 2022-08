Vaiolo scimmie: oltre 600 richieste di vaccinazione

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Pronte le prime vaccinazioni per per contrastare il vaiolo delle scimmie; nel Lazio sono state già consegnate e prime 1200 dosi MODIFICA ATTACCO All’Istituto Spallanzani di Roma sono iniziate le prime vaccinazioni in Italia contro il vaiolo delle scimmie e in sole 48 ore sono arrivate oltre 600 richieste. In accordo con la Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto, la vaccinazione è diretta alle persone a maggior rischio di infezione da Monkeypox virus. Il vaccino è il JYNNEOS...