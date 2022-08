Tommaso Santaniello, Chef de cuisine del “Casa Mele Ristorante” di Positano (Sa) selezionato per l’Evento “ISCHIA SAFARI – Viaggio nel gusto” organizzato da Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro che si terrà il 26 Settembre 2022 a ISCHIA presso il Parco Termale NEGOMBO. “Nel tracciato della tradizione, la più creativa evoluzione’’. E’ questo il leitmotiv che caratterizza i piatti dello Chef Tommaso Santaniello, classe 1987. Frequenta l’istituto alberghiero ed il suo percorso professionale inizia proprio in quegli anni, nei ristoranti dell’Avellinese. Eclettico e lungimirante, interseca creatività ed innovazione, talento e passione. A soli vent’anni approda in Sardegna, al ristorante Symposium. Successivamente ricoprirà il ruolo di Chef de Partie a Capri presso l’Hotel La Palma e a Ravello presso l’Hotel Villa Cimbrone. Forte della sua determinazione e del suo spirito internazionale, vola al “Como Lario Restaurant” di Londra come Sous Chef. Affina le sue ‘’riconosciute’’ abilità culinarie grazie ad una adeguata preparazione tecnica e professionale, non disdegnando sperimentazione e ricerca, aderendo al concetto di cucina gourmet. Dal 2016 al 2019 si stabilizza, in qualità di Chef de cuisine, all’Ulivo Restaurant in Svizzera, dove ottiene il riconoscimento della Guide Schweiz Gault Millau. La passione per la sua terra lo riporta in Campania, dal Blu Stone Restaurant di Castellammare arrivando, ad oggi, al ristorante Casa Mele di Positano nel ruolo di Chef de cuisine. Nel solco, quindi, delle tradizioni nostrane, date dalla millenaria esperienza della cucina mediterranea, affina creazioni e ricette per le quali riceve unanimi consensi del pubblico e della critica che ne esalta la fervente vocazione. La voglia di scoprire, crescere e migliorarsi lo condurranno all’Accademia Gualtiero Marchesi, una tappa fondamentale per la carriera dello Chef, dopo pochi mesi frequenterà i corsi di Cucina Zen, Cucina Francese, Cucina Campana e di pasticceria moderna dessert al piatto con la CAST alimenti di Brescia.

