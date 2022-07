Meeting a Venezia per tutela risorse idriche

Il mondo della politica, della scienza e della ricerca si sono riuniti per una tre giorni di convegno presso il Rifugio Galassi-Città di Mestre, per confrontarsi e condividere le strategie intraprese e quelle su cui convergere in un percorso di dialogo e collaborazione volto a tutelare le risorse idriche, tema oggi più che mai attuale.

L’idea di organizzare il convegno è nata un anno fa in occasione della celebrazione della gestione del Rifugio Galassi. In quell’occasione fu comunicata la decisione di CNR e Cai Nazionale di insignire il “Galassi” come rifugio sentinella ambientale in quota. “Un gesto in sintonia con le politiche ambientali della nostra città ” ha spiegato l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin e quindi la decisione di organizzare un incontro con tutti gli attori coinvolti a livello locale e nazionale nella tutela e nello studio della risorsa acqua, tema che dà il titolo al convegno “Dalle Dolomiti al Mare: dalle sorgenti alle foci”.

Si sono confrontati sul tema i rappresentanti di Comune di Venezia, Club Alpino Italiano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, Fondazione Dolomiti Unesco e Europe Direct Venezia. I lavori sono stati introdotti dai saluti istituzionali, quelli del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sono stati riportati da De Martin: “Esprimo il pieno sostegno alla virtuosità dei temi che verranno affrontati – il messaggio del primo cittadino – e la necessità che siano in primis gli enti locali a fornire la spinta propulsiva per la concreta realizzazione dei principi e delle linee guida nazionali ed europee per l’attuazione di modelli di sviluppo sostenibile nel territorio. Transizione energetica e sostenibilità ambientale costituiscono la sfida del modo contemporaneo da affrontare e l’obiettivo a raggiungere in un futuro a breve termine, in sinergia ed in comunione di intenti tra Amministrazioni di vario livello ed aziende che sono già presenti sul territorio”.

“Un unicum sociale, economico, valoriale nel quale ogni città porta in dote la propria specificità e le proprie caratteristiche, a beneficio di tutti. Sono certo che solo uniti si possa essere competitivi e mettendo insieme le straordinarie peculiarità di ognuno di questi territori si abbia una forza sorprendente per meritare il ruolo di Venezia, capitale mondiale della sostenibilità”.