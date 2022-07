Bovino: Inaugurato il museo delle armi

Tantissimi cittadini e autorità istituzionali hanno accolto l’invito del primo cittadino Vincenzo Nunno espressione della comunità di Bovino (3100 abitanti) in provincia di Foggia per partecipare all inaugurazione del museo raccolta d’armi collezione Renato Procaccini.

Un appuntamento che ha portato tantissimi sindaci della provincia di Foggia e della Puglia, Campania e Molise a sottolineare il valore della memoria e dell’impegno a favore di una cultura di Pace.

Ad animare questo singolare appuntamento culturale Maurizio Varriano grande professionista nel condurre eventi di un certo spessore culturale. L’armonia della musica è stata curata dai fratelli Rampino ( Simona Stefano e Alessio) volti già noti alla Rai nella fortunata trasmissione “Una voce per padre Pio).

Applaudito più volte l’intervento di Nicolò Mannino presidente del Parlamento della legalità internazionale il quale citando don Tonino Bello sottolineo’ “Voi suonate i vostri cannoni noi suoneremo le nostre campane”. Contento del successo incassato il sindaco Vincenzo Nunno ha aggiunto “Questa collezione è un unicum per il Sud Italia e non solo visto che la collezione parte dal 1600 sino ai giorni nostri”.

Sarà aperta al pubblico nei fine settimana e con l’ inizio dell’anno scolastico tutti i giorni”. Tra le autorità militari presenti il Colonnello Giancarlo Mignone espressione dello Stato Maggiore della Difesa. Il sindaco tuttavia ha avuto parole di stima e ringraziamento per tutta la cittadinanza e per quanti hanno cooperatp per dare voce a un evento che già da notizia in campo europeo