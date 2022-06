I baby sindaci tifano Salvatore Sardisco

Il Dirigente Scolastico e fondatore dei gruppi consiliari in tutta Italia con relativi “baby sindaci” Giuseppe Adernò non ha dubbi “Salvatore Sardisco è una persona per bene, un vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale che ha sempre agito con profonda stima e amore verso i piccoli e i poveri e noi siamo fieri di fare il tifo per lui”.

“E proprio in via d’Amelio dopo la posa dei biglietti della gratitudine indirizzati a Paolo Borsellino e alla sua scorta ecco che la docente. Maria Matassa referente dell’Ambasciata della musica che ha sede presso l’Istituto comprensivo Luigi Pirandello di Cerda ha consegnato a Salvatore Sardisco una targa segno di riconoscimento con la dicitura “Salvatore Sardisco ci rappresenta”.

Anche i baby sindaci con tanto di fascia tricolore hanno fatto corona intorno al vicepresidente Sardisco mentre il dirigente scolastico e coordinatore di tutti i bambini che dalla Lombardia alla Sicilia hanno insediato i baby consigli comunali con il piccolo primo cittadino ha omaggiato il tricolore. “Ci sentiamo tutti una grande famiglia, noi e il Parlamento della Legalità Internazionale e a Salvatore Sardisco diciamo grazie per averci dato una Sede a Monreale e averci incoraggiato a dare voce ai sogni dei piccoli”.

La risposta di Salvatore Sardisco non tarda ad arrivare “Come uomo e come padre ho sempre creduto nelle attese dei bambini degli sfollati e dei giovani. Quando conobbi Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, ho compreso che si apriva dinnanzi a me un percorso di impegno culturale senza ma e senza se. Oggi più che mai credo nel bene comune e in un senso Socio politico culturale dove la cultura della Vita e della legalità devono aprire orizzonti di sviluppo e di concreta occupazione nel nostro Paese permettendo ai bambini agli adolescenti e ai giovani di non andare via da questa Patria che merita ancora il meglio”.