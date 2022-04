Digitale terreste, in Calabria parte riorganizzazione delle frequenze

Il Piano nazionale per la riorganizzazione delle frequenze televisive – a cura del Ministero dello Sviluppo economico -, che determinerà la riassegnazione delle frequenze su banda sub700 e segnerà il passaggio al digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2), parte in Calabria il prossimo 12 aprile.

Per continuare a vedere l’intera offerta tv si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. Nella maggior parte dei casi la procedura avviene automaticamente; se invece il dispositivo (tv o decoder) fosse privo di tale funzionalità, sarà necessario risintonizzare i canali manualmente.

Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale Rai. In ogni Regione, infatti, sarà possibile optare tra tre diverse programmazioni. La scelta sarà tra Calabria, Sicilia e Basilicata. La programmazione della Calabria sarà, comunque, sempre visibile sul canale 821.

In generale, le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l’apparato televisivo o l’antenna, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto. Il processo di riorganizzazione proseguirà in Calabria fino al 3 maggio e in tutte le Regioni fino al 30 giugno 2022.