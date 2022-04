Confcommercio: domani a Verona convegno Terziario Donna

Verona è la seconda tappa della serie di incontri sul territorio organizzati da Terziario Donna Confcommercio per discutere ed approfondire temi cari all’imprenditoria femminile: dalla parità di genere, alla transizione ambientale e digitale, alla sostenibilità sociale, al credito e alla formazione. Il convegno scaligero è dedicato alle modalità e alle difficoltà che incontrano le attività gestite dalle donne in ambito di accesso al credito e metterà al centro del dibattito i risultati dell’Indagine sulle Imprese femminili del Terziario svolta in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”.

Partecipano tra gli altri: Anna Lapini, presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio; Paolo Arena, presidente Confcommercio Verona; Paolo Tosi, vice presidente Camera di Commercio di Verona; Elisa De Berti, vice presidente Regione Veneto; Federico Sboarina, Sindaco di Verona; Roberta Girelli, presidente Terziario Donna Confcommercio Verona e Veneto

Flavio Piva, presidente Banca di Verona e Vicenza. Ad inizio lavori un intervento video del viceministro allo sviluppo economico video Gilberto Pichetto Fratin.

