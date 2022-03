A Palermo apre un centro di prima accoglienza per i profughi ucraini

Apre a Palermo un centro di prima accoglienza per i profughi ucraini. L’inaugurazione, nel pomeriggio, al padiglione 4 della Fiera del Mediterraneo. “Un centro – fanno sapere dall’Ufficio del commissario Covid Palermo – allestito in pochi giorni con impegno, passione e dedizione dai volontari del gruppo di Protezione civile comunale in servizio all’hub, che servirà a dare prima accoglienza a chi scappa dalla guerra in Ucraina. Comprende 25 posti letto divisi in due sezioni, maschile e femminile. Cinque servizi igienici. Una sala mensa e un ufficio medico per garantire assistenza sanitaria e umanitaria”. Per i cittadini in arrivo da Kiev e dalle città martoriate dal conflitto è inoltre prevista una corsia preferenziale per tamponi e vaccini al padiglione 20 dell’hub. “I nostri uffici amministrativi – sottolineano dall’Ufficio del commissario Covid Palermo – provvederanno al disbrigo di tutte le pratiche relative alla vaccinazione, come l’equipollenza dei certificati vaccinali ottenuti all’estero, e il rilascio del codice Stp, necessario per i cittadini stranieri sprovvisti di tessera sanitaria, che permetterà loro l’accesso ai servizi sanitari essenziali”. Tra le autorità presenti all’inaugurazione, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza; il direttore generale del Dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca; il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia; il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani; gli assessori comunali alla Scuola, Giovanna Marano, alla Protezione civile, Maria Prestigiacomo e alla Cittadinanza solidale, Maria Mantegna; il commissario Covid di Palermo Renato Costa.

