Musei, Schmidt: “Progetto Uffizi diffusi trasformerà flussi turismo”

“Uffizi diffusi è partito l’anno scorso dopo l’annuncio che ne prevedeva ben dieci progetti, ogni singolo di grande successo. Continuiamo quest’anno con un numero ancora maggiore di progetti aggiuntivi. Siamo pienamente in tempo per raggiungere 100 luoghi di riferimento degli Uffizi diffusi in meno di cinque anni, nel contempo bisogna guardare i grandi progetti che trasformeranno non solo l’identità locale del turismo di vicinanza ma anche i flussi internazionali di turismo”.

Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, parlando del progetto museale degli Uffizi diffusi. “Ci sono i progetti che riguardano Livorno, Montecatini Terme, la villa di Careggi e soprattutto la più grande villa Medicea, mai accessibile prima, quella Ambrogiana di Montelupo, che si trova in una posizione strategica-ha aggiunto Schmidt-. Quest’ultimo progetto ha ricevuto il finanziamento del Ministero della Cultura e della regione Toscana che ci mette la stessa identica cifra del ministero, ed è un forte segnale per tutti gli altri progetti. Nel prossimo decennio, ma anche prima, possiamo trasformare il turismo in Toscana in una chiave di crescita che non si mette come obiettivo di tornare alla situazione pre pandemica perché aveva tanti problemi ma di trasformare il tutto in qualcosa di più ecologico, sano ed approfondito anche culturalmente, e di fare partecipi tutti i toscani degli effetti positivi economici del turismo”.

“I dati che abbiamo potuto comunicare ieri sono dati fortemente positivi che ci danno una grande sicurezza per l’anno che è da poco iniziato. La crescita delle visite ma anche il continuato lavoro produttivo nel settore della didattica e della ricerca dei restauri delle opere d’arte ed architettonici con aperture importanti che non si sono mai fermate l’anno scorso, sono passi in avanti. Non bisogna mai fermarsi, e quindi anche quest’anno la sfida è di continuare così”. Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, a margine di un evento in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze. E a chi gli ha chiesto se si attenda una crescita di visitatori per il museo degli Uffizi nel prossimo periodo pasquale, Schmidt ha risposto: “Certamente. L’anno scorso abbiamo dovuto perdere la Pasqua perché c’erano ancora chiusi i musei. Quest’anno possiamo tornare ad una stagione turistica di Pasqua e questo è simbolico, e ci fa partire molto in avanti rispetto all’anno scorso quando abbiamo potuto riaprire le nostre porte solo nel mese di maggio”.