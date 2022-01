Firenze, Mazzeo saluta l’arrivo del nuovo questore Maurizio Auriemma

“Da parte mia e di tutto il Consiglio regionale della Toscana i migliori auguri di buon lavoro al nuovo questore di Firenze Maurizio Auriemma e il benvenuto nella nostra Regione. Il suo lavoro sarà prezioso per tutta l’area fiorentina e, sulla base delle rispettive competenze, troverà sempre l’assemblea legislativa disponibile alla collaborazione”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, saluta l’insediamento del nuovo questore del capoluogo toscano, Maurizio Auriemma. “Il lavoro e l’impegno della Polizia di Stato è fondamentale per tutta la cittadinanza – aggiunge Mazzeo – e l’esperienza di Auriemma, in arrivo da Bergamo, è una garanzia di efficacia ed efficienza per la sicurezza e la legalità del territorio. Con gli auguri per il suo arrivo, e nella speranza di potermi presto confrontare con lui di persona, mi piace salutare e ringraziare per l’esperienza fiorentina anche il suo predecessore Filippo Santarelli, nominato dirigente dell’Ispettorato di Ps ‘Palazzo Chigi’ a Roma”.