Un 2022 trasfigurato dalla bellezza

Se è vero che la bellezza salverà il mondo, è pur vero che siamo chiamati a dare voce a tutto ciò che alberga in noi e sa di semplicità e di ottimismo. Il 2022 è arrivato e già fa udire il suo passo leggiadro ma deciso. Arriva e trova un po’ di sconforto ma non ha il diritto di gettare acqua sul camino acceso della “voglia di vivere”.

La bellezza che portiamo nel cuore deve prendere campo e iniziare a dettare regole e modi di essere. La vita non conosce tregua: chi sa che tutto è fugace sa cogliere la bellezza anche in un sorriso, in una lacrima che non necessariamente deve essere di tristezza ma anche di gioia, di entusiasmo, di un sogno divenuto realtà.

Auguri quindi, per una Trasfigurazione che non deve tardare ad arrivare. Trasfigurati dall’amore per amare. Affinché ciò succeda occorre salire sul monte dei propri sogni e iniziare una verifica che aiuta ad avere un cuore pulito, nuovo, privo di macigni di cattiveria, arroganza, odio e vendette varie. Trasfigurati per dire che tutto passa tranne ciò che trova dimora nel cuore. Trasfigurati perché “preziosi ai suoi occhi “non perché ce lo meritiamo.

Trasfigurati da uno sguardo di bellezza, da un bacio di tenerezza infinita e da un abbraccio che non inganna ma edifica. Andiamo incontro al 2022 con la trasfigurazione in corso e tutti si accorgeranno che la fede fa miracoli e la bellezza educa a vivere la quotidianità in semplicità di cuore. Auguri per un 2022 che trasfigura e rinnova, pulisce i cuori impannati da troppe lacrime e invoca l’aurora per un giorno di bellezza che non conosca tramonto.