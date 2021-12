Navelli piange il suo illustre concittadino

Commozione e cordoglio a Navelli per la dipartita dell’illustre concittadino Antonio Falconio. Giornalista professionista della Rai e politico di lungo corso che ha rivestito la carica di presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000, lascia un vuoto in tutti quelli che avevano avuto la possibilità di apprezzare le sue qualità umane e professionali. “Siamo costernati e ci stringiamo alla famiglia del nostro compaesano colpita da un grave perdita. Antonio”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “era una persona speciale, un amico e un navellese che ha portato in alto l’orgoglio di appartenere a questa terra, un uomo che ha sempre mantenuto alti i valori di democrazia e di libertà, rispettando sempre anche chi non la pensava come lui. Sono convinto”, ha concluso Paolo Federico, “che i suoi insegnamenti, il suo impegno nel portare avanti tante battaglie politiche e le sue capacità professionali, non saranno dimenticate a partire dalla nostra comunità. A nome mio, di tutto il consiglio comunale e per la popolazione di Navelli esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Sponsor