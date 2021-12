Nove italiani su 10 trascorreranno il Natale in famiglia

Sono 9 su 10 gli italiani che trascorreranno il Natale 2021 in famiglia, un aspetto che tra tante evoluzioni rimane immutato rispetto al 2020. Sarà quindi l’occasione per rivedere amici e parenti che non si vedono spesso e per organizzare e partecipare con loro a serate di giochi da tavola e tombolate (64%). Sarà inoltre l’occasione per cercare un po’ di quiete, anche realizzando un bilancio degli ultimi 12 mesi, un aspetto importante per 3 italiani su 10. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Hybrid Lifestyle di Nomisma in collaborazione con Crif. È palpabile la voglia di convivialità che strizza l’occhio alla sicurezza, l’84% degli italiani ha infatti deciso di adottare delle precauzioni per contenere la possibilità di contagio da Covid-19. Il 51% degli italiani ha deciso di frequentare solo amici e parenti vaccinati, il 19% indosserà la mascherina quando andrà in visita, l’8% eviterà di frequentare persone anziane, per evitare di essere possibile fonte di contagio. Il 6% infine, farà tamponi rapidi o sierologici prima di incontrare amici e parenti.

Molteplici le emozioni provate durante le festività, pensare al Natale 2021 genera negli italiani una pluralità di sensazioni positive e non, tranquillità (31%), ma anche nostalgia (27%), quest’ultima motivata dal desiderio di rivivere per 8 italiani sul 10 momenti del passato e dovuta alla tristezza per la mancanza di chi non c’è più. I nostalgici in Italia sono prevalentemente donne tra i 45 e i 54 anni, attualmente casalinghe o senza occupazione.

Guardando al 2022, prevale la positività, la tendenza è di pensare ad un nuovo anno diverso e migliore rispetto al 2021, questo per 4 italiani su 10, rispetto al 18% che lo immagina più negativo. A

essere trainati dall’ottimismo sono principalmente i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, soprattutto quando già in possesso di un lavoro.

La pandemia non demoralizza gli italiani, per il cenone della vigilia e il pranzo del 25 dicembre, gli italiani sembrano avere già deciso, 7 italiani su 10 trascorreranno il cenone della Vigilia nella propria abitazione e 6 su 10 il pranzo di Natale, solo pochi, meno del 3% scelgono il ristorante. Il menù della Vigilia sarà a base di pesce principalmente per chi proviene dal Centro Italia, mentre il menù del pranzo di Natale sarà a base di carne per 6 italiani su 10.

Ma quanti posti considerare a tavola per il pranzo del 25 dicembre? Per il 42% degli italiani saranno tra le 5 e le 8 persone, si osserva così un’apertura rispetto all’anno precedente caratterizzato da maggiori restrizioni (+7 punti percentuali).

Solo nel 6% dei casi si parlerà di più di 12 persone. Il 45% degli italiani spenderà per il pranzo di Natale tra i 15 € e i 50 € a persona, mantenendo stabile il budget complessivo rispetto all’anno precedente. Confermata anche per il Capodanno 2022 la tendenza a restare a casa propria o di amici e parenti per 8 italiani su 10, in lieve crescita rispetto al 2020 (+3 punti percentuali). Se nel 2020 erano il 52% gli italiani a trascorrere il Capodanno i gruppi fino 4 persone, l’incremento delle vaccinazioni e l’allentamento delle restrizioni nel periodo di festa rispetto all’anno precedente, ha portato ad una riduzione di questa fascia (da 52% a 38%) a fronte del moltiplicarsi dei gruppi da 5 a 8 persone (da 25% nel 2020 a 32% nel 2021) e da 9 a 12 persone (da 7% nel 2020 al 13% nel 2021). Il budget della cena del 31 dicembre per persona non supererà i 50 euro per l’85% dei rispondenti, confermandosi sostanzialmente stabile rispetto al 2020.

Ma tra gli italiani c’è anche una piccola fetta (il 4%) che ha già deciso di approfittare del Capodanno per viaggiare, invece di restare a casa, con la motivazione principale data dal bisogno di rilassarsi (6 su 10) con il proprio partner e la propria famiglia.

Tra questi, la maggior parte resterà comunque in Italia (83%). Tra le mete più ambite troviamo la Toscana ed il Trentino-Alto Adige, seguite dalla Liguria. Inoltre, tra chi andrà in vacanza per Capodanno, 6 italiani su 10 soggiorneranno fuori casa per più di 4 giorni, spendendo in media a persona 72 euro al giorno per le vacanze in Italia, 93 euro per le vacanze in Paesi UE.