Vinitaly. Idea Coldiretti: l’esposizione di tutti i grappoli d’Italia. A Verona il futuro della vitivinicoltura nazionale

Una idea originale della Coldiretti per mostrare la grande varietà dei vigneti italiani.

Per la prima volta a Vinitaly che apre in piena vendemmia, si terrà l’esposizione di tutti i grappoli d’Italia portati a Verona dalle diverse regioni nell’esclusivo salone “Vigneto Italia” creato dalla Coldiretti per scoprire la grande biodiversità e qualità dalle quali nascono le più prestigiose bottiglie del vino Made in Italy.

SI INIZIA DOMENICA

L’appuntamento è a partire dalle ore 9,30 di domenica 17 ottobre nella Casa Coldiretti di fronte all’ingresso della struttura fieristica (Ingresso Cangrande), nel padiglione 4 stand D3 con il presidente