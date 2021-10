A Palermo al via l’undicesima edizione di No Smog Mobility

Sarà una giornata ad ampio respiro quella in programma domani al Museo dei Motori dell’Università di Palermo (Dipartimento di Ingegneria – Edificio 8 “Macchine”) per la nuova edizione di No Smog Mobility, l’unica rassegna siciliana sulla mobilità sostenibile. Molti gli ospiti attesi alla manifestazione che si alterneranno in forum, talk e interviste per presentare discutere e analizzare lo stato del settore auto, dalle ultime innovazioni agli scenari futuri per il mondo dell’automotive, in Italia e in Europa. Dopo la cerimonia di piantumazione degli alberi Green Prix 2020, i riconoscimenti vinti nella scorsa edizione da Bosch, Ford e Maserati come aziende che si sono contraddistinte in ricerca e sviluppo per modelli, idee e soluzioni utili a migliorare il futuro della mobilità e i saluti istituzionali del padrone di casa, il pro-rettore Livan Fratini, dell’assessore comunale al Verde, Sergio Marino, del professore del Dipartimento di Ingegneria, Mariano Ippolito e di Roberto Cassata, responsabile relazioni con il territorio Sicilia di Unicredit, i lavori saranno aperti con un talk su “Mobilità e sicurezza: dai monopattini alla guida autonoma” a cui parteciperanno Davide D’Amico, direttore globale della comunicazione Helbiz, Roberto Lonardi, direttore comunicazione Volvo Car Italia e Fabio Merone, specialist PR Michelin Italia. Seguirà “Le opportunità di noleggio”, una conversazione con Tommaso Dragotto, presidente Sicily by Car. Alle 11,35 previsto il forum “Meno 9 al 2030: dal termico all’ibrido, dall’ibrido all’elettrico, dall’elettrico all’idrogeno”, a cui parteciperanno Marco Alù, direttore comunicazione Ford Italia, Luisa Di Vita, direttore comunicazione Nissan Italia, Carlo Mannu, bussiness development & air quality project manager Bosch, Edoardo Torinese, EV strategy manager Hyundai Motor Italia e Daniele Lucà, senior vice presidente Snam4Mobility. Alle 12,30 il Claudio Brachino intervisterà Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture. Al termine della sessione convegnistica la proclamazione dei Green Prix 2021: i vincitori riceveranno dieci alberi ciascuno che andranno ad infoltire gli altri 90 già piantati negli anni precedenti in viale delle Scienze. No Smog Mobility – organizzata dall’agenzia di stampa Italpress e dal periodico Sicilia Motori, grazie al supporto di numerosi partner – è riconosciuta come evento formativo dall’Ordine dei Giornalisti. Anche quest’anno, per consentire al pubblico di partecipare anche da remoto, i lavori potranno essere seguiti tramite una diretta streaming, reperibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=GOr_ppp3njk.

