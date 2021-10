Nasce un nuovo servizio di prevenzione dei conflitti ambientali

Nasce un servizio innovativo in Italia di prevenzione dei conflitti in materia ambientale. Si chiama “FacilitAmbiente” per facilitare la vita di imprese, enti pubblici e cittadini, che sempre più spesso sono coinvolti in controversie e conflitti ambientali. Il servizio, avviato dalla Camera Arbitrale di Milano e della Camera di commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, mette in campo strumenti, procedure e esperti e fa leva sullo scambio di informazioni e sulla creazione di un clima di dialogo e collaborazione tra le parti. L’obiettivo è agire prima che il conflitto esploda. Solo in Camera Arbitrale di Milano in un anno (dal 2019 al 2020) si è registrato un incremento del 10% di domande di mediazione per risolvere le controversie ambientali. Nel 70% dei casi il conflitto ha visto contrapposte imprese e pubbliche amministrazioni.

La realizzazione di grandi opere e infrastrutture, progetti immobiliari e siti industriali causano ogni anno frizioni tra imprese, tra imprese e cittadini, coinvolgendo anche gli enti pubblici. La realizzazione di alcune opere, da un lato considerate di pubblica utilità e nel rispetto della legge, trova talvolta resistenza e opposizione da parte delle comunità interessate. Al contrario altre iniziative, da alcuni giudicate indispensabili per una reale protezione dell’ambiente, stentano ad essere realizzate, incontrano resistenze e diventano forieri di ulteriori difficoltà. I conflitti paralizzano l’attività economica, ledono la fiducia tra le parti e rappresentano un costo per l’economia, per il tempo dedicato alla gestione della controversia.

La soluzione è la prevenzione del conflitto. “Le questioni ambientali – ha dichiarato Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano MonzaBrianza Lodi – coinvolgono talvolta soggetti con interessi contrapposti e divergenti, spesso incapaci di comunicare e confrontarsi. Questo è all’origine di molti conflitti che, causando ritardi nei tempi, aumento dei costi, incertezza sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali, producono danni per il sistema, a livello economico, sociale e ambientale.

Il nostro nuovo strumento FacilitAmbiente mira a prevenire i conflitti attraverso un team di professionisti, in grado di aiutare la parti – cittadini, imprenditori, amministrazioni – a dialogare tra loro, promuovendo percorsi di facilitazione e individuando soluzioni condivise e “partecipate” ai conflitti in materia ambientale”.