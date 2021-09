Fashion & Talents, III edizione, moda a Piazza di Spagna

La moda è vita, la moda è sogno, arte, business, talento; nel caso dell’Università eCampus, e Accademia del Lusso, – istituto di alta formazione per la moda e il design -, è anche un grande sincero abbraccio di solidarietà. Piazza di Spagna ha accolto la terza edizione della sfilata-evento a sostegno della Onlus Insieme per la Ricerca – PCDH19.

Il colpo d’occhio di giovedì 9 settembre, per la III edizione della sfilata-evento Fashion & Talents condotta da Eleonora Daniele, dispiegava uno scenario di sorprendente bellezza, tra gli spazi di Piazza di Spagna e le creazioni in passerella, per il caleidoscopio di colori e forme che la sfilata ha saputo regalare, sotto un cielo stellato. Tante le figure istituzionali, e del mondo dello spettacolo presenti. Fashion & Talents è stata l’occasione per far emergere il talento dei giovani e sostenere il progetto della Onlus Insieme per la Ricerca – PCDH19, che ha l’obiettivo di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19. Un danno genetico raro, responsabile di disturbi gravi nelle bambine, come epilessia, deficit cognitivi, autismo

La forza di Fashion & Talents

La sfilata che ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio . La forza di Fashion & Talents, è nella sua capacità di sostenere e proiettare arte, estro e originalità, verso un panorama internazionale. Un progetto che riesce a combinare differenti linguaggi espressivi della moda. Un contesto soprattutto dove i giovani possono esprimere la loro fantasia e tecnica sartoriale. Un racconto artistico che li vede autori di innovazioni.

Passerella internazionale

Tra i tanti protagonisti di questo anno il Liceo Artistico Statale di Via di Ripetta, con Consuelo Ciminello, allieva della “Sezione Costume”, a cui è andata una borsa di studio assegnata da Accademia del Lusso per il suo abito ispirato alla Salomé di Oscar Wilde. Un abito fluido , che prende forma con tonalità del rosso con drappi iridescenti tendenti all’ arancio. Un gioco di colori in movimento.

La passerella ha riservato numerose sorprese positive. Le creazioni degli studenti di Fashion Design delle sedi di Accademia del Lusso di Roma, Milano e Belgrado e le Capsule Collection di alcuni tra i più promettenti allievi di prestigiosi istituti stranieri. Presenti gli elaborati della Myron E. Ullman, Jr. School of Design & Fashion dell’Università di Cincinnati, innovativa scuola di moda e design americana che offre attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia; la PUC-Rio, Pontifìcia Universidade Catòlica di Rio de Janeiro, dipartimento di arte e design considerata uno dei principali istituti di alta formazione del Brasile; la Caribbean Academy of Fashion dell’Università di Trinidad and Tobago, dedicata allo sviluppo del talento nei settori della moda e del design. Ciascuno ha dato il meglio con un impegno dei giovani che ha permesso la riuscita della manifestazione.

Formazione e creatività

“Il ritorno quest’anno della sfilata-evento Fashion & Talents non è certo un ritorno come gli altri”, dice sodisfatta Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus, “Mai come stavolta ritrovarci qui significa molte cose. Significa essere riusciti a portare avanti, nonostante l’emergenza sanitaria, un progetto formativo e creativo complesso, salvaguardando lo studio e il lavoro dei nostri studenti ed anche dei nostri docenti, superando ostacoli mai sperimentati che hanno messo a dura prova molti aspetti della didattica e della formazione in un settore così particolare. Tornare ancora una volta in questa cornice così straordinaria è la testimonianza di tutto questo e del fatto che Università eCampus e Accademia del Lusso hanno continuato a lavorare per mantenere vivo il contatto tra i giovani talenti, in Italia ed all’estero. Tutto ciò anche grazie al corso di laurea in “Design e Discipline della Moda” del nostro Ateneo. Anche per questa edizione, infine, il nostro ringraziamento speciale va all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che ha creduto dall’inizio in questo percorso e nelle sue potenzialità”.

Sotto gli occhi del mondo

“Siamo molto contenti di essere qui a celebrare gli studenti di Accademia del Lusso”, racconta entusiasta Laura Gramigna, Direttore di Accademia del Lusso Roma, “in un momento di ripresa anche per i settori della moda e della cultura. Il Covid ha cambiato le nostre vite, ma la nostra parola d’ordine resta “non arrendersi mai”. Per questo motivo, sempre nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, la nostra Scuola ha voluto mantenere un appuntamento oramai consolidato per i nostri ragazzi, con la sfilata di Piazza di Spagna. In questo luogo privilegiato agli occhi del mondo anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Università eCampus e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, abbiamo organizzato Fashion & Talents, la sfilata evento che racconta il talento, la dedizione e la resilienza dei nostri studenti. Un momento di condivisione che ormai valica i confini, dal momento che anche per questa edizione possiamo vantare la presenza di importanti Scuole internazionali, con le quali stiamo collaborando e che tracciano sempre di più l’identità della nostra Accademia”.

I progetti

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 60 indirizzi di studio e Master altamente professionalizzanti e che ha tra i principali obiettivi la Terza Missione, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.

La sfilata termina con la scuola di Roma più di 30 abiti indossati da modelle e modelli prendono vita in passerella, la musica sempre più battente, negli occhi dei presenti c è adrenalina, c’è resilienza, c’è curiosità, c’è voglia di capire quali saranno le nuove tendenze… c’è voglia di attendere la nuova edizione 2022.