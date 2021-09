Confartigianato al Gp di Monza per premiare piloti e i campioni dell’autoriparazione

La Confartigianato che non ti aspetti. Eppure anche quest’anno il 7 settembre ci sarà il Premio “Confartigianato Motori” uno degli appuntamenti più prestigiosi nell’ambito del Gran Premio d’Italia di Formula 1. L’anno 2021 segna l’edizione numero 39 con molte novità, in occasione del prossimo GP d’Italia di Formula 1 a Monza. La Confederazione torna a celebrare i campioni della velocità su pista e, insieme a loro, i “campioni” artigiani del settore dell’autoriparazione.

I promotori L’evento – organizzato da Confartigianato Imprese, Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Lombardia, Confartigianato Apa Milano Monza Brianza – si svolgerà martedì 7 settembre alle ore 11.30 presso la sede di Confartigianato Milano Monza Brianza, a porte chiuse e presenze contingentate nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Covid-19.

Presente i vertici di Confartigianato, tra i quali il Presidente Marco Granelli, il Presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti, il Presidente di Apa Confartigianato Milano Monza Brianza Giovanni Barzaghi, il Presidente di Confartigianato Autoriparazione Alessandro Angelone, consegneranno i riconoscimenti a piloti del calibro di Jean Alesi, Max Verstappen, Carlos Sainz, oltre che a meccanici, ingegneri, giornalisti e altri protagonisti del circus della F1 che si sono distinti per i loro traguardi e la loro professionalità.

Le autofficine Tra le novità dell’edizione 2021, la premiazione di due imprese artigiane associate a Confartigianato Milano Monza Brianza che operano nel settore dell’automotive. Si tratta di: Carrozzeria Chambi, guidata da Veronica Chambi, la più giovane donna titolare di un’officina tra gli associati di Apa Confartigianato, e Autofficina Carrozzeria Sport, carrozzeria specializzata in restauro auto e moto d’epoca con la maggiore anzianità associativa.

L’evento sarà anche l’occasione per lanciare ufficialmente la nuova partnership tra Confartigianato e il canale Motorsport.com Italy, il portale dedicato al mondo del motorsport a 360 gradi.

Premi fatti dagli artigiani

“Per la prima volta”, annuncia la Confederazione, “nella storia di Confartigianato Motori tutti i premi verranno realizzati dalla maestria degli artigiani associati: dalla grafica iniziale alla realizzazione del manufatto, il premio è interamente frutto del lavoro di Apa Confartigianato.

Confartigianato Motori sarà anche l’occasione per valorizzare gli atleti brianzoli che hanno partecipato ai giochi olimpici di Tokyo 2020”.

Sinergia con il CONI e la sua delegata provinciale per la Brianza Martina Cambiaghi, a termine dell’evento verrà dedicato un momento speciale per presentare alcuni atleti del territorio che hanno partecipato alle Olimpiadi, i quali verranno premiati con un manufatto realizzato in collaborazione tra CONI e Confartigianato.

Ecco l’elenco dei premiati dell’edizione 2021 di Confartigianato Motori:

Jean Alesi, F1 driver

Max Verstappen – Pilota Red Bull F1

Yuky Tsunoda – Pilota AlphaTauri F1

Carlos Sainz – Pilota Ferrari F1

George Russell – Pilota Williams F1

Riccardo Ceccarelli, medico e fondatore di Formula Medicine

Franco Nugnes, direttore di Motorsport.com Italy

Giorgio Piola, giornalista e inviato tecnico esperto di Formula 1

Mario Isola, car Racing Pirelli

James Vowles – Team Mercedes F1

Christian Horner – Team Principal Red Bull F1

Toyoharu Tanabe – Team Honda F1

Fabio Parola – Cameraman Sky Sport F1

Andrea Stella – Racing Director McLaren F1