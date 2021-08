Basilicata, A.P. Fondo perduto microimprese, 8.750 beneficiari

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

“L’approvazione del 38esimo elenco relativo all’A.P. Fondo Perduto microimprese contenente nuove imprese beneficiarie, per le quali il Dipartimento Attività Produttive ha già predisposto la determina di impegno e di contestuale liquidazione, testimonia di un lavoro incessante degli uffici del Dipartimento anche a ridosso di Ferragosto”. È quanto evidenzia l’assessore Francesco Cupparo riferendo che “i beneficiari del nuovo elenco si sommano ai soggetti beneficiari degli elenchi precedenti, per complessive 8.750 imprese beneficiarie, per le quali, ad oggi, sono già stati predisposti...