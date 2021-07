Sostenibilità, Utravel “pulisce” Torino insieme agli under 30

Sabato scorso Utravel ha dato vita al primo evento “Puliamo Torino con Utravel”: una giornata all’insegna della sostenibilità e dell’attenzione ambientale a cui hanno partecipato un gruppo di ragazzi e affezionati, uniti dall’impegno green e dalla voglia di prendersi cura della città e delle sue bellezze. Nata due anni fa, Utravel è una startup del panorama torinese, divenuta rapidamente una delle principali realtà di viaggio a livello nazionale, focalizzata su soluzioni e itinerari per i giovani under 30.

Tra i suoi obiettivi primari – spiega una nota – quello di essere portavoce di nuove modalità di approccio al mondo e alla scoperta, incarna infatti una filosofia di viaggio che va oltre la semplice vacanza, per essere anche avventura, incontro, condivisione, dialogo e crescita. Una crescita che passa anche dalla consapevolezza ambientale e dell’impegno green. Quello verso la sostenibilità è infatti uno dei viaggi che più in assoluto sta a cuore al team Utravel, consapevole dell’urgenza e del necessario impegno di tutti.

Proprio in questo percorso si inserisce l’evento ecologico organizzato dalla startup torinese, questo sabato 17 luglio: l’iniziativa “Puliamo Torino con Utravel” ha preso avvio alle 15:30 lungo il fiume Dora, dove si sono dati appuntamento giovani under 30, affezionati e sostenitori della causa per ripulire insieme dai rifiuti le sponde del fiume.

L’evento si è poi concluso con un aperitivo sostenibile, che ha consolidato lo spirito di condivisione dei ragazzi, permettendo anche un confronto libero, spontaneo e leggero su idee e opinioni. “Puliamo Torino con Utravel” è solo l’ultima di una lista di iniziative e attività che coinvolgono la community attraverso esperienze, confronti, momenti di formazione e azioni concrete per sviluppare più attenzione e sensibilità, nei giovani e nelle persone in generale. Si tratta di un percorso fatto di passi quotidiani verso una modalità di esplorazione del mondo più responsabile e di cui Utravel vuole essere il primo portavoce, declinando la propria filosofia lungo tre dimensioni: consapevolezza, compensazione e azione.

L’unione delle tre – sottolinea l’azienda – permette di avere un approccio globale sul problema della sostenibilità ambientale, grazie ad una maggiore consapevolezza e sensibilità, attraverso una compensazione attiva della propria impronta ecologica e infine con azioni concrete. “Dopo un’attività di pulizia della spiaggia in Liguria avvenuta a maggio, abbiamo voluto impegnarci prendendoci cura di un posto che amiamo: la nostra città, Torino – Racconta Lucrezia Lessio, Social Media e Community Specialist di Utravel – “il nostro obiettivo è quello di generare un cambiamento positivo nelle persone, mostrare con l’esempio i comportamenti virtuosi e gettare le basi per future azioni ancora più grandi”. La raccolta dei rifiuti ha visto coinvolti i ragazzi della community di Utravel accompagnati da Andrea Vico, giornalista, divulgatore scientifico e docente universitario, per un momento di formazione e consapevolezza.

Durante la giornata sono stati raccolti circa 15 kg di rifiuti, tra oggetti e residui di plastica, mozziconi di sigaretta e rifiuti di carta, metallo e indifferenziata.