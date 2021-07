Andrea Pietrini, identikit e manuale per il Fractional Manager:

Sintetico, operativo e pratico. Sono le tre caratteristiche che definiscono al meglio il nuovo libro di Andrea Pietrini, “Fractional Manager: una nuova professione per le aziende che evolvono” edito da Egea, la casa editrice dell’università Bocconi.

Il mondo sta cambiando rapidamente. Le aziende e i manager devono affrontare tempi nuovi e necessitano strumenti nuovi. Tra le opportunità per affrontare il futuro si distingue il fractional management: una innovativa modalità di approccio manageriale alle aziende, soprattutto quelle medie a dimensione familiare. Queste tipologie di aziende compongono la spina dorsale dell’economia italiana e sono le più interessate dalla crisi e dal cambiamento in corso.

Il Fractional manager è un profilo specifico da comprendere bene per evitare confusione con altre soluzioni di managerialità già presenti da anni. Quello del cosiddetto “fractional” consiste in un profilo manageriale esterno, con una lunga esperienza, elevata competenza. Il fractional entra in azienda con un rapporto costi-tempo modulare, anche solo qualche giorno alla settimana, abbinando una capacità di visione più ampia ad una forte coerenza aziendale.

Il volume che vanta l’illuminante prefazione del professor Francesco Perrini e recepisce anche gli importanti contributi di noti e rilevanti personalità della nostra business community. La missione del testo è di essere un manuale operativo, con consigli pratici per le migliaia di manager che, in questo momento sfidante, stanno riflettendo sulla propria vita personale. Una vita lavorativa sempre più complessa, alla luce di un contesto sempre più volatile e complesso e vuole, allo stesso tempo, suggerire alle imprese una nuova modalità per affrontare un economico in continua mutazione con competenze strutturate e

Il libro, disponibile da alcune settimane, ha già scalato le classifiche dei Bestseller di Amazon della sua categoria, dove rimane stabilmente ancorato nelle top 30. Il suo successo si deve alla crescita continua di manager che sono alla ricerca di una soluzione e una lettura semplice ma concreta per orientare il loro futuro.

L’autore nel libro suggerisce 7 caratteristiche che deve possedere un manager interessato ad operare come fractional executive. Ogni capitolo analizza in maniera strutturata una di queste caratteristiche aggiungendo un’ampia e mirata bibliografia, utile per approfondire ciascuno di questi temi.

È un test scritto in modo personale: lo stesso autore è fondatore dell’azienda YOURgroup (la società che ha fondato e che per prima ha portato in Italia questo concetto, con grande successo). Nel libro ogni capitolo riporta alcuni aspetti della esperienza lavorativa dell’autore, aggiungendo elementi che sono familiari ad ogni manager di lungo corso.

Questo tratto personale emerge nel libro che, seppure con un impianto schematico e didascalico, rappresenta un’opera leggera, concisa che definirei “no frills”

Stante la crescente evoluzione del mondo del lavoro, la scelta di molti manager di una nuova soluzione lavorativa e le sfide che molte aziende devono affrontare per crescere ritengo che questo libro, e il metodo fractional manager di cui si discute, siano qui per restare e crescere come fenomeno lavorativo ed editoriale.