Diventa operativo dal 1° luglio l’accordo tra Liguria e Piemonte per vaccinare con la seconda dose i rispettivi turisti che passeranno almeno 14 giorni nell’altra regione. Il sistema, primo in Italia e già annunciato negli scorsi giorni, è stato presentato oggi dal presidente ligure Giovanni Toti e dal piemontese Alberto Cirio. “È un accordo che credo aiuterà in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallentando dopo l’entusiasmo per le categorie più fragili – ha commentato Toti – Oggi...