“La mia ricandidatura è un tema che al momento non mi riguarda, ci sono altre cose che mi interessano, alla ricandidatura ci sarà tempo per pensarci e vedremo chi ci vorrà stare”. Così il presidente della Regione Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti a margine della kermesse dal titolo “Il governo della Regione – Tre anni di lavoro per la Sicilia” in corso di svolgimento a Palermo – chiesa di Santa Maria dello Spasimo.vbo/pc/red