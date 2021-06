Quando il welfare diventa green

Preservare il benessere e la salute dei propri dipendenti e collaboratori con un’attenzione particolare all’ambiente e al territorio. È con questo spirito che Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo Orpea, leader nel settore delle Residenze per Anziani e delle Case di Cura Riabilitative, lancia l’iniziativa Orpea Health Challenge 2021, in collaborazione con l’app Healthy Virtuoso.

Una vera e propria competizione a colpi di passi camminati, ore di sonno dormite, minuti di sport, yoga e meditazione dedicati a sé stessi, che permette ai dipendenti Orpea di tutta Italia, attraverso la app messa a disposizione da Virtuoso, di sfidare i colleghi, guadagnare punti, scalare la classifica e vincere premi grazie ad uno stile di vita salutare e consapevole.

Un progetto che Orpea Italia ha voluto dedicare agli oltre 1800 dipendenti che ogni giorno sono impegnati nell’assistenza delle persone più fragili, un’iniziativa volta alla tutela del loro benessere psicofisico, un’attività con un’anima green che porta anche un aiuto concreto all’ambiente. Per ogni persona che si iscrive alla challenge, Healthy Virtuoso si impegna infatti a piantare un albero in grado di assorbire fino a 30 Kg di CO2 ogni anno.

Nelle prime settimane di competizione sono già stati percorsi 47milioni di passi, 23.000 km, lanciate 540 sfide e piantati 237 alberi.

A fine sfida la speranza è quella di creare un piccolo bosco verde firmato Orpea.

“Le persone e il loro benessere sono da sempre al centro dell’attenzione di Orpea che con questa iniziativa punta a promuovere e sostenere uno stile di vita sano e salutare anche per tutti coloro che lavorano nelle strutture del Gruppo – dichiara Thibault Sartini, AD di Orpea Italia – Inoltre l’Health Challenge vuole essere uno strumento ricreativo e coinvolgente per incentivare un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, per favorire il work-life balance e il coinvolgimento di tutti.”

L’iniziativa wellness proposta da Orpea si completa con la messa online di 40 sessioni di training live ogni settimana e più di 100 video di allenamenti ogni mese messi a disposizione dei dipendenti sulla piattaforma ESSEREBENESSERE.

Con 22 strutture, 2.213 posti letto e più di 1.800 dipendenti, Orpea Italia è attivo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sardegna ed è costantemente impegnato nell’apertura di nuove strutture per rispondere con servizi efficienti e all’avanguardia alla crescente domanda di assistenza.