Daniela Mapelli nuova rettrice dell’Università di Padova

PADOVA – “Daniela Mapelli è un nome che resterà nella storia del Sapere Veneto perché è la prima donna eletta Rettore dell’Università di Padova dopo 800 anni, ma nei prossimi sei anni, con il suo lavoro, potrà farlo anche per i risultati raggiunti. Complimenti alla Rettrice Mapelli, con la garanzia che la Regione è e sarà al suo fianco per il bene e il progresso dei veneti”.

Con queste parole il Presidente della Regione, Luca Zaia, saluta la nomina al vertice dell’Ateneo patavino della docente di Psicologia, eletta tra le professoresse e i professori ordinari di ruolo in servizio all’Università di Padova.

“Esperienza, tenacia, energia, preparazione saranno sicuramente i tratti caratteristici dell’azione della professoressa Mapelli – aggiunge Zaia – come peraltro accade spessissimo nel genere femminile. Doti che saranno preziose per affrontare assieme le sfide che attendono la cultura, l’economia, l’intera società veneta e per vincere quella che abbiamo già messo in cantiere per la realizzazione del nuovo Ospedale di Padova che, non a caso, sarà un concentrato di saperi e professionalità, un Policlinico Universitario di caratura internazionale”.