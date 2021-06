Sordità profonda, primo impianto cocleare al Policlinico di Palermo

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

È stato impiantato nei giorni scorsi dall’équipe di otorinolaringoiatria del policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo il primo impianto cocleare, in Sicilia occidentale, per curare i disturbi gravi dell’udito. La struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’azienda ospedaliera universitaria, diretta dal Professore Salvatore Gallina, da così il via a un programma di trattamenti frutto di un percorso di conoscenze e competenze consolidatosi nel tempo. L’intervento è stato eseguito dai Dottori Francesco Dispenza e Francesco Riggio, otochirurghi, su una donna di 56 anni, affetta...