Vaccino, Liguria e Piemonte pronte per le somministrazioni in vacanza

Dopo l’ok del generale Figliuolo, Liguria e Piemonte sono pronte a partire con la somministrazione del vaccino anti Covid nelle località di vacanza.

“Ho sentito ora il presidente Giovanni Toti – ha affermato il governatore del Piemonte Alberto Cirio – con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte. Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Saremo operativi al più presto”.

“Grazie all’accordo firmato con il Presidente Alberto Cirio, e già nelle prossime ore metteremo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Siamo pronti a partire”, ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti.