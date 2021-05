Sbarra (Cisl): “Investire e non licenziare o sarà una bomba sociale”

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

“Liberalizzare i subappalti significa sacrificare qualita’ e tutela del lavoro, salute e sicurezza e soprattutto in alcune aree del paese aprire le porte ai poteri criminali che si vogliono infiltrare per gestire pezzi dell’economia. Cosi’ come e’ profondamente sbagliata la pratica del massimo ribasso e di stazioni appaltanti incapaci di assolvere al loro ruolo. Noi vogliamo discutere anche di questo con il Governo”. E’ quanto sottolinea in una lunga intervista oggi a “Il Mattino” il segretario generale della Cisl Luigi...