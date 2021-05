Snauwaert è il partner tecnico ufficiale del 1° Torneo maschile internazionale di tennis su erba in Italia

GAIBA (ROVIGO) – Si svolgerà dal 7 al 13 giugno, presso l’A.S.D. Tennis Club di Gaiba, in provincia di Rovigo.

Un tabellone di qualificazione, quello principale di singolare ed il main draw di doppio, per un montepremi da 15.000 dollari. Nel calendario dei tornei Future, quello di “Gaibledon” apre la stagione tennistica internazionale in Italia, ed è, per il momento, una delle due tappe del circuito ITF maschile nel nostro Paese. L’evento avrà anche una rilevanza storica, per il nostro Paese: sarà infatti la prima volta che l’Italia ospiterà un torneo su erba.

Qualità e adattamento a ogni campo di tennis. I prodotti di Snauwaert vengono creati seguendo questi due principi cardine, per fornire ai tennisti di tutto il mondo il massimo delle prestazioni possibili. Anche e soprattutto sui campi in erba, terreno pregiato e unico per appassionati e professionisti. Per questi motivi non poteva esserci connubio migliore di quello tra il marchio di attrezzatura sportiva e il torneo internazionale organizzato dal “Gaibledon”.

Stessa passione, stessa attenzione alla qualità, oltre al ben ovvio legame territoriale. Snauwaert ha sposato la causa della realtà veneta, un tennis club con campi in erba naturale in un paesino di mille abitanti, che dal 2012, anno dopo anno, ha lavorato duramente per diventare la casa dei tennisti su erba in Italia, e ora si appresta a diventarne casa per gli atleti del circuito internazionale. Un processo in cui il marchio di attrezzatura sportiva si rispecchia, dopo la rinascita nel 2013, su iniziativa di Roberto Gazzara, fautore del ritorno sul mercato internazionale dello storico marchio sportivo, con base in Veneto tra Mestre e Montebelluna.

Snauwaert è la storica azienda produttrice di articoli sportivi, dedicati al tennis e al padel, con sede a Montebelluna, in provincia di Treviso. Il marchio propone la sua linea all’insegna della qualità, grazie ad una produzione che mira alla massima attenzione al dettaglio e al raggiungimento del massimo livello delle prestazioni. Nata nel 1928, Snauwaert è rinata nel 2013, grazie all’iniziativa di Roberto Gazzara, fautore del ritorno sul mercato dello storico marchio sportivo.

Semplice e perfetta per adattarsi a ogni tipo di stile di gioco e livello di abilità, la nuova linea di prodotti Snauwaert ha un contenuto tecnico specifico per soddisfare tutte le esigenze dei giocatori. Creato con il massimo livello di qualità per durare negli anni, amata in tutto il mondo. Dal Giappone agli Usa, con il quartiere generale situato in Italia, nel trevigiano. L’obbiettivo è quello di regalare un’esperienza top agli sportivi di tutto il mondo, adeguandosi alle necessità tecniche.

Due hashtag spiegano lo spirito del nuovo corso dell’azienda: #weservetennis e #weservepadel. Dal 1928 Snauwaert interpreta i suoi principi al servizio degli amanti del tennis: quality, design, technology, performance.