Stabilizzazione Lsu Puglia, ok a incentivo per le assunzioni

BARI (ITALPRESS) – "Continua il percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso gli enti locali pugliesi che, con l'approvazione della delibera di giunta di oggi, si arricchisce di un ulteriore importante tassello". Lo comunica l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione e al lavoro Sebastiano Leo. "Oggi la Giunta Regionale, su mia proposta, ha approvato un deliberato che riconosce alle amministrazioni che hanno proceduto o che stanno procedendo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili un incentivo una tantum, pari a Euro 4.700,00, per ogni assunzione effettuata. Infatti – spiega l'assessore – delle risorse destinate al Piano di Stabilizzazione degli LSU attuato negli ultimi anni, residuavano poco più di 1,5 milioni di euro che abbiamo inteso suddividere tra gli enti locali le cui procedure di assunzione risultano concluse o in corso". "Questa soluzione – continua Leo – è stata condivisa con le organizzazioni sindacali che, unitamente ai miei uffici, voglio ringraziare per la straordinaria collaborazione e il profuso impegno a sostegno del Piano di Stabilizzazione degli LSU. Se in Puglia abbiamo ridotto la platea dei lavoratori socialmente utili da 1029 persone a circa 250, il merito è di tutti i soggetti coinvolti nella stesura e nella attuazione di questo articolato Piano". "Il nostro lavoro – ha concluso l'assessore – non si ferma qui. Se abbiamo raggiunto la stabilizzazione per oltre 800 lavoratori, altre 250 persone circa non hanno potuto godere dello stesso beneficio a causa di amministrazioni locali che, nella stragrande maggioranza di casi incolpevolmente, non hanno potuto procedere alle assunzioni per limiti di bilancio o di pianta organica. Il nostro impegno è quello di azzerare questa platea, continuando a dialogare con il Ministero del Lavoro per l'ottenimento di ulteriori risorse e dedicandoci nel dettaglio a sostenere quegli enti locali con le suddette particolari difficoltà assunzionali". (ITALPRESS). pc/com 17-Mag-21 18:40

