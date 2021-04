Regione Piemonte scrive al governo per chiedere ulteriori vaccini

TORINO (ITALPRESS) – Il Piemonte è una delle Regioni che fin dall'inizio della campagna vaccinale ha fornito buone performance, procedendo a ritmo veloce e spedito, e in questa fase le seconde dosi rappresentano già una quota importante di quelle somministrate giornalmente. Per garantire i richiami senza penalizzare la prosecuzione delle immunizzazioni con prima dose di over70, 60-69enni e soggetti fragili, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi hanno deciso di inviare una lettera al premier Draghi e al generale Figliuolo chiedendo che la distribuzione di vaccini alle Regioni sia proporzionata alla popolazione target in fase di vaccinazione, e non a quella generale. In questo modo non si penalizzerebbe un territorio come quello piemontese, che ha un numero di over60 maggiore rispetto ad altre parti d'Italia e rischia di non ricevere con tempestività la quantità di dosi necessaria per metterli in sicurezza. Ad oggi le giacenze sono così composte. Pfizer: 31 mila dosi (somministrato il 97,1% di 1.073.800 dosi totali ricevute finora, la prossima consegna di 155 mila dosi dovrebbe essere in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 aprile). Moderna: 67 mila dosi (somministrato il 55,2% delle 149.200 dosi totali ricevute finora, le dosi disponibili vengono usate soprattutto per i richiami). AstraZeneca: 35 mila (somministrato l'89,3% delle 332.400 dosi totali ricevute finora). (ITALPRESS). jp/mgg/red 26-Apr-21 20:34

