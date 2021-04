Coronavirus, Gelmini “Governo vicino alle Marche per battaglia Covid”

ANCONA (ITALPRESS) – "Nelle Marche per fare il punto della situazione sulla campagna vaccinale, sulla Ricostruzione e sulle riaperture e la ripartenza economia post Covid". Queste le parole del ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini al suo arrivo ad Ancona, prima tappa del suo tour nelle Marche. Nella sede del Consiglio regionale, a piazza Cavour, il ministro ha incontrato i consiglieri eletti di Forza Italia, la capogruppo Jessica Marcozzi, l'assessore al Lavoro, Stefano Aguzzi, ed il consigliere Gianluca Pasqui. Nel pomeriggio la titolare del dicastero incontrerà il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ed il commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, per poi partire alla volta di Civitanova Marche per visitare il nuovo hub vaccinale della città. "La priorità del Governo è mettere in sicurezza le persone anziani e fragili e qui nelle Marche si sta procedendo speditamente soprattutto rispetto agli over 80 – ha ripreso Gelmini -. C'è una forte attenzione del Governo al territorio marchigiano dove l'emergenza Covid si è sommata ad un'emergenza non ancora superata come quella del terremoto. L'incontro con il presidente Acquaroli – ha aggiunto ancora – servirà anche per parlare di riaperture. Maggio sarà il mese della ripartenza, ma si potranno avere dei segnali anche dal 20 aprile. Le Marche – ha concluso – hanno grandi potenzialità nell'industria e nel turismo e per troppo tempo sono state trascurate. Ora c'è la volontà di metterle al centro della ripartenza del Paese". (ITALPRESS). agc/tvi/red 12-Apr-21 14:39

