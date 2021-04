Aziende metalmeccaniche veneziane al debutto alla Hannover Messe 2021

VENEZIA – HANNOVER – La fiera mondiale delle tecnologie per l’industria e la subfornitura, che si terrà dal 12 al 16 aprile in edizione completamente digitale, vedrà la partecipazione di un centinaio di imprese italiane tra gli oltre 1.700 espositori. Il Veneto esordirà alla kermesse con una collettiva di nove aziende, quattro delle quali appartenenti alla Sezione delle Industrie Meccaniche, Metallurgiche e dei Cantieri Navali di Confindustria Venezia.

L’iniziativa è realizzata grazie al supporto della Regione del Veneto e con il coordinamento di Venicepromex Agenzia per l’internazionalizzazione Scarl. Costituisce un importante risultato del percorso di programmazione avviato da oltre due anni insieme a Confartigianato Imprese Veneto. Nel 2019 il giro d’affari delle imprese meccaniche venete è stato di circa 16 miliardi di euro, il 7,7% del valore totale della produzione regionale. Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e Cina i principali Paesi di destinazione delle merci (elaborazione Unioncamere del Veneto su dati Istat).

“La partecipazione alla Fiera di Hannover rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre aziende. In questa fase di graduale ritorno alla normalità, è fondamentale presidiare i mercati esteri e inviare segnali di concreto ottimismo ai partner commerciali, così da consolidare la forza del comparto e favorire l’avvio di una solida ripartenza” dichiara il Presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese. “Il debutto della nostra collettiva, previsto per il 2020, è stato rimandato a quest’anno a causa della pandemia.

Fino ad oggi, il Veneto risultava l’unica grande assente tra le regioni del Nord Italia. Sono quindi orgoglioso di poter prendere parte al prestigioso evento con un gruppo affiatato di aziende. Il nostro auspicio è di riuscire a incrementare il numero di imprese partecipanti alla prossima edizione, che confidiamo possa avvenire in presenza” afferma Mirco Viotto Presidente della Sezione delle Industrie Meccaniche, Metallurgiche e dei Cantieri Navali di Confindustria Venezia. Hannover Messe Digital Edition si struttura in tre parti.

L’area EXPO consentirà ai visitatori di accedere a live streaming di prodotti e soluzioni, a tour virtuali di aziende e spazi di dialogo negli stand digitali dei venditori. L’area Conference proporrà conferenze dedicate a diversi temi, dalla politica economica alle innovazioni e soluzioni tecnologiche. Ai visitatori sarà offerta anche la possibilità di accedere all’area del Networking, dove potranno entrare in contatto diretto con espositori e relatori.