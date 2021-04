Sponsor

È severo il giudizio di uno dei protagonisti della Prima Repubblica, Paolo Cirino Pomicino. Intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress ha spiegato che a suo dire “la politica è in declino”, “il parlamento non fa che ratificare decreti, i suoi membri non sono un punto di riferimento della società.abr/mrv/red