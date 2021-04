Raid vandalico cimitero Arcella (Padova). Zaia, “Un orribile atto sacrilego alla vigilia della maggior festa della cristianità”

PADOVA – “Una società costretta a sorvegliare i propri cimiteri, deve interrogarsi sul suo futuro. Non è accettabile che un luogo che è chiamato camposanto venga violato e vandalizzato. Ancora più orrore suscita se questo avviene proprio nel Venerdì santo, violando insieme alle tombe uno dei giorni più cari alla pietà popolare e la vigilia della festa più importante della Cristianità”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime la sua condanna alla notizia del raid vandalico al cimitero del quartiere Arcella a Padova.

“I delinquenti che si sono macchiati di un gesto tanto odioso quanto vigliacco – prosegue Zaia – non hanno soltanto offeso la pietà per i defunti propria della nostra gente e il clima pasquale. Hanno aggiunto inquietudine a tutti coloro che a causa delle restrizioni pandemiche non si possono recare a portare un fiore sulla tomba dei loro cari come vorrebbero: un atto doppiamente vergognoso. Spero che i responsabili possano essere identificati e paghino per una simile nefandezza”.