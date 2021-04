La Divina Commedia arriva in 100 borghi italiani

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Gli scorci meravigliosi dei piccoli borghi italiani diventano lo scenario di un tour itinerante in cui Dante Alighieri torna protagonista a 700 anni dalla morte. Parte La Divina Commedia in 100 Borghi, progetto nato da un’idea dell’attore e artista Matteo Fratarcangeli, cui hanno dato impulso l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Il Tempo Nostro” e l’amministrazione comunale di Macchiagodena in Molise. Sara’ proprio Fratarcangeli a interpretare il Sommo Poeta mentre declama i suoi versi, passeggiando tra vicoli e piazze o...