Vaccino, Zingaretti: “Entro l’estate tutti gli Over 65 immuni dal virus”

“Se i dati degli arrivi dei vaccini sono quelli previsti entro l’estate tutti gli over 65 saranno vaccinati e perciò avremo sicuramente un riflesso positivo in termini di calo della mortalità. E sarà una prima grande conquista”. A dirlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un’intervista al “Corriere della Sera”. Sul fronte vaccinale il Lazio va spedito, il ‘segreto’ è “la scelta di dare una priorità assoluta al tema anagrafico, all’eta’ e alle persone con fragilità”, mentre l’elemento...